В рамках 8-го тура итальянской Серии А было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 8-й тур

Верона – Сассуоло – 0:2

Голы: Бога, 42, Берарди, 76

Интер – Торино – 4:2

Голы: Санчес, 64, Лукаку, 67, 84 (пен), Мартинес, 90 – Дзадза, 45+2, Ансальди, 62 (пен)

Рома – Парма – 3:0

Голы: Майораль, 28 Мхитарян, 32, 40

Сампдория – Болонья – 1:2

Голы: Торсби, 7 – Реджини, 44 (автогол), Орсолини, 52

Удинезе – Дженоа – начало в 19:00

В рамках воскресной программы 8-го тура Серии А Сассуоло уверенно победил Верону благодаря невероятно красивым голам Бога и Берарди. "Зелёно-чёрные" набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата, однако на пятки им наступает Рома – "волки" ещё в первом тайме разгромили Парму, причем Мхитарян оформил дубль (гол на 32-й минуте стал настоящим шедевром). У римлян всего на один зачётный балл меньше – они вместе с Миланом расположились сразу за Сассуоло.

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Торино на выезде дал бой Интеру, до 64-й минуты побеждая "нерадзурри" на выезде со счётом 0:2. Казалось, это победа, однако через три минуты на табло уже горели 2:2 – отличились Санчес и Лукаку. На 84-й же хозяева заработали пенальти, который камбеку набрали 15 очков и поднялись на пятую позицию.

В параллельной встрече Сампдория потерпела второе поражение подряд, хотя уже на 7-й минуте матча против Болоньи Торсби в вывел генуэзцев вперёд. Судьбу встречи решил автогол Реджини перед перерывом и гол Орсолини через семь минут после. 1:2.

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