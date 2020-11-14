Чтобы стать легендой не обязательно быть успешным, как Криштиану, одаренным, как Месси, или харизматичным, как Златан. Иногда с первого взгляда почти невозможно распознать все величие фигуры, которая перед тобой. Особенно, если об этом человеке газеты пишут только по большим праздникам, резонансные скандалы кажутся его антонимом, а пафос и лоск вообще не о его поколении.

Северная Македония – третий соперник сборной Украины на Евро-2020

Именно таков Горан (Вечный) Пандев. Уже выросло не одно поколение болельщиков, для которых этот македонец – настоящий футбольный динозавр. Для кого-то может быть шоком, что Пандеву только 37. Это на два года меньше, чем Ибрагимовичу, и на целых пять, чем Буффону. "Да он играет с тех пор, как я смотрю футбол", – скажете вы и будете правы. Он начинал еще в ХХ веке, но наибольшего успеха достиг лишь в конце своей карьеры. Да, мы помним о требле в Интере Жозе Моуринью.

Именно Пандев забил единственный гол в финале квалификации на чемпионат Европы против Грузии. Это то, для чего он и возвращался в национальную команду. Северная Македония впервые в своей истории вышла на большой турнир и там встретится с Украиной. Интересно, что Горан никогда не играл против "желто-синих", хотя за время его карьеры команды провели четыре матча между собой – каждый раз форварда не было даже в заявке. Возможно, это произойдет уже на Евро. А пока время вспомнить, что именно делает Пандева легендой не только у него на родине, но и на всем континетни и особенно – в Италии.

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Присоединился к Интеру в 18 лет, а дебютировал лишь в 26

Одного сезона в македонской Беласице хватило, чтобы юного Пандева захотел купить Интер. Тогда в Милане царила железная дисциплина Эктора Купера, от которой страдал феноменальный Роналдо. Очевидно, что в таких условиях никто не будет возиться с молодым мальчишкой. Череда аренд в клубы итальянской трясины и аутсайдеров Серии А завершилась окончательным прощанием с Интером. Через 8 лет Горан снова переступил порог Сан-Сиро. На этот раз, чтобы стать триумфатором.

Последний винтик в машине Моуринью

К команде Пандев присоединил в разгар триумфального сезона 2009/10. Начиная с января, он сыграл в той кампании 27 поединков во всех турнирах. Жозе Моуринью был настолько доволен игрой македонца, что доверил ему место в старте на финал Лиги чемпионов против Баварии. Интер победил, а наш герой стал первым представителем своей страны, выигравшим ЛЧ (другие двое брали Кубок чемпионов). Интересно, что из 22 игроков, которые в тот вечер вышли на газон Сантьяго Бернабеу с первых минут, только Пандев и Томас Мюллер продолжают играть.

Миг успеха на ЧМ

Сборная Северной Македонии еще далека хотя бы от квалификации на Мундиаль, а вот Пандев уже феерил на мировом первенстве. Речь идет о клубном чемпионате мира 2011 года. В финале того турнира Горан открыл счет, начав разгром Мазембе (3:0). До и после того ни один македонец не забивал в финале и не выигрывал клубный чемпионат мира. Правда, уже весной Пандев во второй раз покинул Интер. Ходили слухи, что в прошлом году его снова хотел пригласить в команду Антонио Конте, но нападающий решил, что лучше поможет Дженоа уберечься от вылета.

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Рекорд в Кубке Италии

Наверное, именно этот турнир Пандев может назвать наиболее "своим". Он побеждал в нем четыре года подряд, выступая за три разных клуба (Лацио, Интер и Наполи) – это уникальная серия. Наиболее заметную роль Горан сыграл в триумфе римлян. На тот момент Лацио 5 лет не выигрывал трофеев, а сам игрок с шестью голами стал лучшим бомбардиром того розыгрыша Копы. В целом он пять раз завоевывал Кубок Италии – столько же у таких легенд, как Джанлуиджи Буффон, Франческо Тольдо и Деян Станкович. Лидером с шестью кубками остается Роберто Манчини.

Удинезе

Не пытайтесь найти фриульцив в перечне клубов Пандева. Он даже ни разу не надевал футболку этой команды. Однако Удинезе неплохо заработал на игроке. Ранее в Серии А разрешалось продавать права на футболистов частями. В 2004 году Интер продал 50% прав на македонца Лацио, а через год другая половина перешла в собственность Удине. В конце сезона 2005/06 римляне не пожалели 4 млн евро, чтобы стать полноправным владельцем контракта футболиста.

Выиграл войну против Лотито

Летом 2009-го Горан отказался продлевать контракт с Лацио, и президент клуба Клаудио Лотито исключил его из основного состава команды. Конфлик перерос в судебное дело – агенты игрока апеллировали к нарушению клубом условий контракта. В конце концов, органы правосудия признали правоту Пандева, и он стал свободным агентом, а через месяц вернулся в Интер. Лотито упорно не признавал фиаско, но проиграл еще и апелляцию и был вынужден заплатить более 170 тыс компенсации за моральный ущерб. Добавим, что во время этого процесса по македонца приходил Зенит с предложением в 13 млн евро, но получил отказ.

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Развивает футбол в Македонии

Еще в 2010 году Пандев открыл свою академию. Сначала ее цель заключалась лишь в подготовке молодых игроков, но всего за 4 года проект перерос в профессиональный клуб. Академия Пандева стремительно поднималась дивизионами и в 2017-м добралась до элиты. На этом успехи не завершились, и в сезоне-2018/19 команда выиграла Кубок Македонии, получив право дебютировать в квалификации ЛЕ. В одном из интервью футболист признавался, что вместе с партнерами ежегодно вкладывает в академию около 700 тысяч евро.

Благотворительность

Футбольная академия – не единственное проявление социальной активности Пандева. Он всегда открыт и готов помогать тем, кто в этом нуждается. Для этого Горан не жалеет значимых для себя вещей. Прошлой весной он выставил на аукцион футболку, в которой сыграл 100-й матч за сборную. Все вырученные средства пошли на помощь одной из больниц Скопье для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Голы, о которых говорят

Мы уже упоминали, что Конте хотел в третий раз привести Пандева в Интер, но тот остался в Дженоа. "Грифоны" вели отчаянную борьбу за выживание, а македонец очень помог своими 9-ю мячами за сезон. Такой результативности он не демонстрировал со времен пребывания в Лацио. В конце концов, Дженоа занял 17-место сразу над Лечче, которому Пандев забил почти с середины поля (видео здесь). А вот этот гол вообще стал хитом – Горан збил его своим лицом, спася команду от поражения против Сассуоло. В текущем сезоне у македонца лишь один гол, а забил он его в единственном матче, который Дженоа сумел выиграть. Похоже, без результативности своего ветерана генуэзцы не способны выдерживать конкуренцию.

Легендарная лысина

Главная причина всех разговоров и шуток о возрасте Пандева – его внешность. Он никогда не кичился модными прическами, а с годами волос на голове становилось все меньше. Именно лысина закрепила за ним образ главного "старца" итальянского (возможно и не только) футбола. Она даже стала причиной курьеза. Произошло это в 2017 году. Во время гостевого матча против Удинезе (0:1) камера крупным планом поймала лысину Пандева. Скрин сразу стал вирусным в соцсетях, ведь пользователям не давала покоя форма лысины, которая им очень напоминала очертания мужских гениталий.

Очевидно, это далеко не исчерпывающий перечень граней личности Пандева. Однако сегодня мы не ставили себе целью написать биографический эпос. Хотелось, чтобы вы поняли, что за невзрачной внешностью скрывается личность, которая имела все шансы быть звездой в современном медийном пространстве. Но Горан выбрал другой путь и все равно сумел записать свое имя в историю футбола. Даже не один раз.

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