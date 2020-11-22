В рамках 8-го туру італійської Серії А було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 8-й тур

Верона – Сассуоло – 0:2

Голи: Бога, 42, Берарді, 76

Інтер – Торіно – 4:2

Голи: Санчес, 64, Лукаку, 67, 84 (пен), Мартінес, 90 – Дзадза, 45+2, Ансальді, 62 (пен)

Рома – Парма – 3:0

Голи: Майораль, 28, Мхітарян, 32, 40

Сампдорія – Болонія – 1:2

Голи: Торсбю, 7 – Реджіні, 44 (автогол), Орсоліні, 52

Удінезе – Дженоа – початок о 19:00

В рамках недільної програми 8-го туру Серії А Сассуоло впевнено переміг Верону завдяки неймовірно красивим голам Бога та Берарді. "Зелено-чорні" набрали 18 очок і очолили турнірну таблицю чемпіонату, однак на п'яти їм наступає Рома – "вовки" ще у першому таймі розгромили Парму, причому Мхітарян оформив дубль (гол на 32-й хвилині став справжнім шедевром). У римлян всього на один заліковий бал менше – вони разом з Міланом розташувалися одразу за Сассуоло.

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Торіно на виїзді дав бій Інтеру, до 64-ї хвилини перемагаючи "нерадзуррі" на виїзді з рахунком 0:2. Здавалося, це вже перемога, однак за три хвилини на табло вже горіли 2:2 – відзначились Санчес і Лукаку. На 84-й же господарі заробили пенальті, який реалізував все той же Лукаку, а на 90-й туринців добив Лаутаро – 4:2. Завдяки цій звитязі міланці набрали 15 очок і піднялися на п'яту позицію.

У паралельній зустрічі Сампдорія другої поспіль поразки, хоча вже на 7-й хвилині матчу проти Болоньї Торсбю вивів генуезців уперед. Долю зустрічі вирішив автогол Реджіні перед перервою та гол Орсоліні за сім хвилин після неї. 1:2.

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