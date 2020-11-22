В рамках воскресной программы 8-го тура Серии А Беневенто на выезде одержал трудную победу над Фиорентиной. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 8-й тур

Фиорентина – Беневенто – 0:1

Гол: Импрота, 52

Верона – Сассуоло – начало в 16:00

Интер – Торино – начало в 16:00

Рома – Парма – начало в 16:00

Сампдория – Болонья – начало в 16:00

Удинезе – Дженоа – начало в 19:00

Воскресную игровую программу открывал поединок Фиорентина – Беневенто. Первая половина встречи оказалась очень скучной – всего несколько ударов и ни одного опасного момента. "Фиалки" контролировали мяч, но никак не могли перейти к атаке, гости же отсиживались в обороне, не рискуя выходить на половину поля соперника.

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После перерыва у гостей на поле вышел Инсинье, который сразу отметился ассистом. Он мастерски убрал нескольких защитников у штрафной площадки и отдал под удар Импроте – точный удар в левый нижний угол практически не оставил голкиперу шансов. Весь второй тайм "фиалки" отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью и даже создали несколько опасных моментов, но ворота Беневенто в этом матче остались неприступной крепостью. Напомним, что это поражение стало первым для недавно назначенного тренера Фиорентины Чезаре Пранделли.

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