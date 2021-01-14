Кубок Италии, 1/8 финала

Сассуоло – СПАЛ – 0:2

Голы: Миссироли, 49, Дикманн, 58

Удаление: Джуричич, 47

Несколько дней назад Сассуоло провел очень сложный матч против Ювентуса. Тогда весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве. Сил потратили много, поэтому в Кубке Италии Роберто Де Дзерби прибег к ротации. К тому же соперником был СПАЛ, выступающий в Серии Б.

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Первый тайм остался полностью за "нероверди", которые, впрочем, не смогли воплотить свое преимущество в цифры на табло. А после перерыва стало еще сложнее. Филип Джуричич уже на 47-й минуте увидел перед собой красную карточку. Серб действительно фолил очень грубо, но рефери для окончательного вердикта уже традиционно понадобился VAR.

Не успел Сассуоло как следует перестроиться, как соперник уже воспользовался численным преимуществом. Это Миссироли лучше всех разобрался в суматохе в штрафной Сассуоло и открыл счет. Еще спустя 10 минут "бело-голубые" увеличили свое преимущество. На этот раз Дикман замкнул подачу в район дальней штанги.

Финальный свисток зафиксировал сенсационное поражение Сассуоло. Впрочем, СПАЛ станет единственным клубом не из Серии А, который будет играть в четвертьфинале. Правда, продолжить сказку будет крайне сложно, ведь соперником станет сам Ювентус.

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