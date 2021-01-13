Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

Фиорентина – Интер – 1:2

Голы: Куаме, 57 – Видаль, 40 (пенальти), Лукаку, 119

Наполи – Эмполи – начало в 18:45

Ювентус – Дженоа – начало в 21:45

Милан в серии пенальти переиграл Торино и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Антонио Конте уравнял шансы соперников на Артемио Франки, выставив против "фиалок" полурезервный состав Интера. Но даже исполнители "нерадзурри" с нехваткой игровой практики в первой половине выглядели лучше флорентийцев. В конце концов, под занавес тайма миланцы сумели открыть счет. Это Артуро Видаль уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол Террачано против Санчеса. Фиорентина, однако, выровняла игру после перерыва, а на 57-й минуте восстановила статус-кво: в затяжной атаке "фиалок" мяч отскочил на линию штрафной, там его подхватил Кристиан Куаме и вторым касанием мощно направил в правую девятку – 1:1. А когда казалось, что серии пенальти не избежать, то победный гол организовали звезды Интера: Барелла подал с правого фланга, а Лукаку головой пробил под перекладину.

Теперь в рамках 1/4 финала "нерадзурри" померяются силами с кузенами из Милана.

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