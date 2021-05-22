Генеральный директор итальянского клуба Джованни Карневали "осадил" 24-летнего француза, который публично заявил о своем желании перейти в новую команду.

Сассуоло подыскал замену Де Дзерби, которого собирается "украсть" Шахтер

"Этот игрок не уйдет менее чем за 40 млн евро. Поскольку такие предложения нам не поступали, то Бога не продается", – приводит слова Карневали Sassuolo News.

Напомним, претендентом на Бога считается Шахтер, к которому вскоре должен присоединиться тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби. В нынешнем сезоне Серии А француз провел 26 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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