На радары "нероверди" попал наставник Специи Винченцо Итальяно, информирует Тuttomercatoweb.

Шахтер согласовал с Де Дзерби контракт на два сезона – Романо опроверг слухи, что итальянца хочет переманить Лион

Летом Де Дзерби станет свободным агентом и должен подписать контракт с Шахтером. Сассуоло в поисках замены обратил внимание на Итальяно. 43-летнего специалиста сватали в Наполи, однако теперь "партенопейцам" следует готовиться к конкуренции.

Добавим, что Итальяно вывел Специю в Серию А и смог сохранить прописку – за тур до финиша команда идет 15-ой.

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