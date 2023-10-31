"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR выделяет европейские лиги, которые ежесезонно делегируют в Лигу чемпионов разные команды.

Сменяемость чемпиона и борьба за титул – одни из главных характеристик интересного первенства. В периферийных чемпионатах это условие важно для сохранения конкуренции, ведь каждый раз другой клуб может укусить часть финансового пирога Лиги чемпионов.

В последние четыре года 8 лиг ежесезонно презентуют нового чемпиона. Все точно знают один пример – Серия А: доминирование Ювентуса завершилось из-за ошибок руководства, чем поочередно воспользовались Интер и Милан, а в прошлом сезоне Скудетто взял яркий Наполи.

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На слуху также Турция: "президентский" клуб Истанбул Башакшехир выиграл титул и отошел в сторону, затем Бешикташ опередил Галатасарай при равенстве баллов благодаря преимуществу в очных матчах, далее торжествовал Трабзонспор, а в прошлом году с 13 места на вершину вернулся Галатасарай. Турция может получить и пятого нового чемпиона – Фенербахче не потерял ни одного очка за 10 туров.

Продвигаемся дальше на восток, где частью истории стали украинцы. В 2020-м чемпионат Казахстана выиграл Кайрат с Адеринсолой Эсеолой, в 2021-м Тобол взял титул без наших ребят, но уже в 2022-м Даниил Бескоровайный помог Астане выиграть трофей, а в 2023-м чемпионом стал Ордабасы с Артемом Бесединым и Евгением Макаренко.

В Армении украинцы также помогли обеспечить сменяемость чемпиона. После Арарата-Армении, титул перешел к Алашкерту, а дальше включились наши футболисты – Антон Братков выигрывал лигу с Пюником, а Зотько, Цымбалюк, Парамонов и Хлебас (Дмитрий забил 9 голов) взяли золотые медали с Урарту.

На Балканах чемпионским разнообразием могут похвастаться Словения и Северная Македония. У словенцев корона переходит по маршруту Целье, Мура, Марибор, Олимпия. У македонцев главный приз над головой поочередно поднимали Вардар, Шкендия, Шкупи и Струга.

С Кипром есть нюанс. Коронавирусный сезон-2019/20 там остановили и чемпиона не объявили, хотя первой шла Омония, выигравшая трофей в следующем году. Поэтому формально чемпион не повторялся – до COVID-19 первенство брал АПОЭЛ. В последние сезоны чемпионами становились Аполлон и Арис.

Немного экзотики на конец. Карликовое Сан-Марино тоже не имеет гегемона: Тре Фиори, Фольгоре, Ла Фиорита и Тре Пенне сменяют друг друга на вершине таблицы.