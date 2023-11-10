Культовое итальянское издание La Gazzetta dello Sport наделало кучу ошибок в материале об игроках Ювентуса и Интера, получивших вызов в национальные сборные.

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Первый конфуз – польские легионеры Юве. GDS "выписала" вызов нападающему Аркадиушу Милику, хотя на самом деле он его не получил. Возможно, автор материала Себастьяно Вернацца имел в виду сборную Индонезии, флаг которой он ошибочно разместил вместо Польши.

Второе фиаско – карта с Крымом в составе России. Gazzetta уже допускала аналогичную ошибку в 2017 году. Тогда итальянцы публично извинялись, но никаких выводов не сделали.

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