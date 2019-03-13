Сарри заявил, что не обсуждал с Азаром вероятный трансфер в Реал

Главный тренер Челси Маурицио Сарри отмечает, что о возможном переходе Эдена Азара в мадридский Реал надо спрашивать у бельгийца.

"Об этом нужно спросить у Азара. Я не говорил с ним о Зидане. А я хочу видеть в своей команде игроков, которые хотят играть за Челси", – сказал он на предматчевой пресс-конференции в среду в Киеве.

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По сообщению испанских СМИ, Эден Азар станет приоритетной трансферной целью Зинедина Зидана, который накануне вновь возглавил мадридский Реал.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за Челси 28 матчей в АПЛ, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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