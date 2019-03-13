Саррі заявив, що не обговорював з Азаром ймовірний трансфер в Реал

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі зазначає, що про можливий перехід Едена Азара у мадридський Реал треба запитувати у бельгійця.

"Про це потрібно запитати у Азара. Я не говорив з ним про Зідана. А я хочу бачити у своїй команді гравців, які хочуть грати за Челсі", – сказав він на передматчевій прес-конференції у середу в Києві.

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За повідомленням іспанських ЗМІ, Еден Азар стане пріоритетною трансферною ціллю Зінедіна Зідана, який напередодні знову очолив мадридський Реал.

В нинішньому сезоні бельгієць зіграв 28 матчів в АПЛ, в яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.

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