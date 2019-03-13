Саррі заявив, що не обговорював з Азаром ймовірний трансфер в Реал

Ліга чемпіонів — 20:59 247
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Барселона – Ліон: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
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Саррі закликає гравців Челсі до концентрації та критикує "катастрофічний" стан газону на ОлімпійськомуЛіга Європи — 20:54 466
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Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 17:21 1430
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Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі ЄвропиЛіга чемпіонів — 17:10 3185
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Динамо – Челсі: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 16:12 766