toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Саррі заявив, що не обговорював з Азаром ймовірний трансфер в Реал

20:28 160 Читать на русском
Саррі заявив, що не обговорював з Азаром ймовірний трансфер в Реал
Еден Азар та Мауріціо Саррі / фото із соцмереж

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі зазначає, що про можливий перехід Едена Азара у мадридський Реал треба запитувати у бельгійця.

"Про це потрібно запитати у Азара. Я не говорив з ним про Зідана. А я хочу бачити у своїй команді гравців, які хочуть грати за Челсі", – сказав він на передматчевій прес-конференції у середу в Києві.

Динамо – Челсі: прогноз на матч Ліги Європи

За повідомленням іспанських ЗМІ, Еден Азар стане пріоритетною трансферною ціллю Зінедіна Зідана, який напередодні знову очолив мадридський Реал.

В нинішньому сезоні бельгієць зіграв 28 матчів в АПЛ, в яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Джерело: Футбол 24
Теги
Челсі Челсі Еден Азар Еден Азар Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Англія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук