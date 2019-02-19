Сарре: Я чувствую давление из-за результатов, а не из-за фанатов Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарре поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка Англии с Манчестер Юнайтед (0:2).

"Нам не повезло, потому что мы провели очень хороший первый тайм, после которого счет уже был 0:2. Дали Манчестер Юнайтед несколько возможностей. Во второй половине играли в обескураживающий футбол. После первого тайма играть с таким счетом было нелегко.

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Я чувствую давление из-за результатов, а не из-за наших фанатов. Конечно, я понимаю их разочарование, поскольку результаты не очень хорошие. Ведь мы вылетели из Кубка Англии

Мы должны работать, общаться, должны быть более агрессивными и решительными в обоих штрафных площадках. Разница именно в этом", – цитирует Сарри Sky Sports.

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