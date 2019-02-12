toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Будущее Сарри определится в следующие 2 недели

12 февраля 10:09 116 Читати українською
Будущее Сарри определится в следующие 2 недели
Маурицио Сарри / Sky Sports

Главный тренер Челси Маурицио Сарри находится под серьезной угрозой отставки.

Руководство Челси размышляет над увольнением главного тренера команды Маурицио Сарри после позорных поражений от Борнмута (0:4) и Манчестер Сити (0:6).

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

По информации Telegraph, у итальянца есть 2 недели на исправление ситуации. В противном случае он повторит судьбу Луиса Фелипе Сколари, Андре Виллаш-Боаша и Жозе Моуринью, которых увольняли по ходу сезона.

Напомним, в матче с Манчестер Сити "синие" потерпели самое разгромное поражение за последние 66 лет, когда команда со счетом 1:8 уступила Вулверхэмптону. Шанс отомстить подопечным Пепа Гвардиолы будет 24 февраля в финале Кубка английской лиги.

Зінченко та Манчестер Сіті розірвали Челсі, чорний лютий для Барселони, скандальне дербі Мадрида: підсумки євровікенду

Теги
Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
46
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук