Будущее Сарри определится в следующие 2 недели

Главный тренер Челси Маурицио Сарри находится под серьезной угрозой отставки.

Руководство Челси размышляет над увольнением главного тренера команды Маурицио Сарри после позорных поражений от Борнмута (0:4) и Манчестер Сити (0:6).

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По информации Telegraph, у итальянца есть 2 недели на исправление ситуации. В противном случае он повторит судьбу Луиса Фелипе Сколари, Андре Виллаш-Боаша и Жозе Моуринью, которых увольняли по ходу сезона.

Напомним, в матче с Манчестер Сити "синие" потерпели самое разгромное поражение за последние 66 лет, когда команда со счетом 1:8 уступила Вулверхэмптону. Шанс отомстить подопечным Пепа Гвардиолы будет 24 февраля в финале Кубка английской лиги.

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