Обе команды не смогут рассчитывать на непосредственное присутствие главных тренеров, информирует Football Italia.

Ювентус уже нашел игрока на случай ухода Дибалы

Массимилано Аллегри отбывает дисквалификацию, полученную еще в 2019 году. С тех пор рулевой Ювентуса не выступал в рамках Кубка Италии, поэтому наказание "догонит" его только сейчас. У Сампдории ситуация другая. Накануне генуэзцы уволили главного тренера Роберто Д'Аверсу, а замену пока не нашли.

Добавим, что поединок Ювентус – Сампдория начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус победил Удинезе и вплотную приблизился к зоне ЛЧ, Лацио разгромил Салернитану, Торино одолел Сампдорию