Сарри отреагировал на информацию о контакте с Ромой

Главный тренер Челси Маурицио Сарри уверяет, что не имел контакта с Ромой.

"Конечно, я не контактировал с Ромой. У меня есть контракт с Челси на следующий сезон, поэтому устанавливать другие контакты не имею возможности.

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Я прочитал в одной итальянской газете о том, что у меня был обед с советником президента Ромы Франко Бальдини, но, кажется, Франко сейчас находится в Южной Африке, так что побывать на обеде с ним было бы трудно", – цитирует Сарри Football-italia.

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Напомним, ранее сообщалось, что Сарри встречался с представителем Ромы в Лондоне и получил предложение возглавить команду в следующем сезоне.

Отмечалось, что Сарри проведет в Челси еще минимум два матча, а решение о его будущем примет владелец клуба Роман Абрамович.