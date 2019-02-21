Рома предложила Сарри возглавить команду

Руководство Ромы не прочь видеть на тренерском мостике своей команды Маурицио Сарри.

Советник президента Ромы Джеймса Паллотты дважды звонил 60-летнему Маурицио Сарри, который сейчас возглавляет Челси, сообщает La Repubblica.

Зидан и Лэмпард – основные кандидаты на замену Сарри на посту наставника Челси, – Sky Sports

Также Сарри встретился с представителем Ромы в Лондоне. Во время встречи специалист получил предложения возглавить "волков" в следующем сезоне.

По информации портала, Рому может покинуть не только тренер Эусебио Ди Франческо, но и спортивный директор Рамон Мончи.

Ранее сообщалось, что Сарри проведет в Челси еще минимум два матча, а решение о его будущем примет владелец клуба Роман Абрамович.

Безыдейность под видом философии: почему Сарри может вылететь из Челси уже летом?