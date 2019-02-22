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Саррі відреагував на інформацію про контакт з Ромою

09:54 306 Читать на русском
Саррі відреагував на інформацію про контакт з Ромою
Мауріціо Саррі / Соцмережі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі запевняє, що не мав контакту з Ромою.

"Звичайно, я не контактував з Ромою. У мене є контракт з Челсі на наступний сезон, тому встановлювати інші контакти не маю можливості.

Саррі отримає близько 5 мільйонів фунтів у разі звільнення з Челсі, – The Times

Я прочитав в одній італійській газеті про те, що у мене був обід з радником президента Роми Франко Бальдіні, але, здається, Франко зараз знаходиться в Південній Африці, так що побувати на обіді з ним було б важко", – цитує Саррі Football-italia.

Зідан та Лемпард – основні кандидати на заміну Саррі на посаді наставника Челсі, – Sky Sports

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саррі зустрічався з представником Роми у Лондоні та отримав пропозицію очолити команду у наступному сезоні.

Зазначалося, що Саррі проведе в Челсі ще мінімум два матчі, а рішення про його майбутнє прийме власник клубу Роман Абрамович.

Теги
Челсі Челсі Рома Рома Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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