Наполи хотел вернуть на свой тренерский мостик Маурицио Сарри, однако получил отказ от итальянца, сообщает издание Sport Italia.

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Руководство "партенопейцев" связалось с 62-летним специалистом после сенсационного поражения от Вероны (1:3) в матче 19-го тура Серии А. Переговоры с тренером лично вел одиозный президент клуба Аурелио Де Лаурентис, однако договориться с Сарри не удалось.

Напомним, Маурицио уже тренировал Наполи с 2015 по 2018 гг. и стал с командой вице-чемпионом Италии в сезоне 2015/16.

Напомним, после 19-ти туров подопечные Дженнаро Гаттузо занимают в турнирной таблице Серии А 5 место, набрав 37 очков. От лидера – Милана – они отстают на 9 пунктов, однако имеют одну игру в запасе.

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