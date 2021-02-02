Сарри отказался от возвращения в Наполи
Итальянский специалист Маурицио Сарри не принял условия скандального президента своего бывшего клуба.
Наполи хотел вернуть на свой тренерский мостик Маурицио Сарри, однако получил отказ от итальянца, сообщает издание Sport Italia.
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Руководство "партенопейцев" связалось с 62-летним специалистом после сенсационного поражения от Вероны (1:3) в матче 19-го тура Серии А. Переговоры с тренером лично вел одиозный президент клуба Аурелио Де Лаурентис, однако договориться с Сарри не удалось.
Напомним, Маурицио уже тренировал Наполи с 2015 по 2018 гг. и стал с командой вице-чемпионом Италии в сезоне 2015/16.
Напомним, после 19-ти туров подопечные Дженнаро Гаттузо занимают в турнирной таблице Серии А 5 место, набрав 37 очков. От лидера – Милана – они отстают на 9 пунктов, однако имеют одну игру в запасе.
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