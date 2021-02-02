Італійський фахівець Мауріціо Саррі не пристав на умови скандального президента свого колишнього клубу.

Наполі хотів повернути на свій тренерський місток Мауріціо Саррі, однак отримав відмову від італійця, повідомляє видання Sport Italia.

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Керівництво "партенопейців" сконтактувалось з 62-річним фахівцем після сенсаційної поразки від Верони (1:3) у матчі 19-го туру Серії А. Переговори з тренером особисто вів одіозний президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс, однак домовитись з Саррі не вдалось.

Нагадаємо, Мауріціо вже тренував Наполі з 2015 по 2018 рр. і став з командою віце-чемпіоном Італії у сезоні 2015/16.

Нагадаємо, після 19-ти турів підопічні Дженнаро Гаттузо посідають у турнірній таблиці Серії А 5 сходинку, набравши 37 очок. Від лідера – Мілана – вони відстають на 9 пунктів, однак мають одну гру в запасі.

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