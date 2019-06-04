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Сарри намекнул на возвращение в Италию

19:30 17 Читати українською
Сарри намекнул на возвращение в Италию
Маурицио Сарри / Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри заявил о желании вернуться на родину.

"Нас, итальянцев, очень тянет домой. Чувствуется, что чего-то не хватает. Это был сложный год. Я скучаю по друзьям, за пожилыми родителями, которых редко вижу. Но в моем возрасте я могу позволить себе только профессиональный выбор.

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Я не смогу тренировать 20 лет. Это тяжелая профессия. Когда я возвращаюсь домой, в Тосканию, чувствую себя как чужой. Я там спал 30 ночей за последний год", – сказал Сарри Vanity Fair.

Сарри возглавил Челси летом прошлого года и выиграл с лондонцами Лигу Европы, а также занял 3 место в турнирной таблице АПЛ.

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