Саррі натякнув на повернення в Італію

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі заявив про бажання повернутись на батьківщину.

"Нас, італійців, дуже тягне додому. Відчувається, що чогось не вистачає. Це був складний рік. Я сумую за друзями, за літніми батьками, яких рідко бачу. Але в моєму віці я можу дозволити собі тільки професійний вибір.

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Я не зможу тренувати 20 років. Це важка професія. Коли я повертаюсь додому, у Тосканію, почуваюсь як чужий. Я там спав 30 ночей за останній рік", – сказав Саррі Vanity Fair.

Саррі очолив Челсі влітку минулого року і виграв із лондонцями Лігу Європи, а також посів 3 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

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