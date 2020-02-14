Сарри: Я не волнуюсь из-за текущей формы Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри подытожил выступление своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Италии против Милана (1:1).

"Мы пропускаем некоторые голы, которых можно избежать. Например, подача Кастильехо в этом матче была довольно медленной, и, на мой взгляд, ее легко можно обезвредить. Мы плохо выступали в Вероне, но сейчас добыли положительный результат, тем более, что это первый матч.

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Я не волнуюсь, потому что единственный повод для беспокойства в жизни – это твое здоровье. Кажется, что это нормальный этап, для команды невозможен непрерывный подьем. Это спорт, многое зависит от физических и психологических условий игроков.

За последние три недели наш рост несколько замедлился, мы допускаем простые голы. Впрочем, мы пропустили всего на два мяча больше, чем лучшая защита Серии А, поэтому это не такая уж большая проблема", – приводит слова Сарри Rai Sport.

Напомним, Ювентус спасся лишь в компенсированное время благодаря голу Роналду с пенальти.

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