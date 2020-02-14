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Милан – Ювентус – 1:1 – видео голов и обзор матча

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Милан – Ювентус – 1:1 – видео голов и обзор матча
Милан – Ювентус –1:1 – видео голов и обзор матча

Милан расписал ничью с Ювентусом в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Ювентус.

62’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
 
Криштиану Роналду 90+1’
62’ Анте Ребич
72’ Тео Эрнандес
90+1’ Криштиану Роналду

Хозяева показали примерную игру в первом тайме, позволив Ювентусу нанести только один удар. Зато у Милана были хорошие моменты Калабрии и Ребича, которых для гола также оказалось мало. Главные события поединка состоялись после перерыва.

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Команда Пиоли не собиралась сбрасывать обороты, уже в дебюте второй половины тот же Ребич потерял еще одну возможность. Хорвату повезло больше на 62-й минуте: Кастильехо выполнил мягкую подачу в центр штрафной, и Анте эффектно переправил мяч в левый нижний угол – 1:0!

Юве попытался ответить, но атакам туринцев явно не хватало остроты. Милан сам придумал себе лишние проблемы – Тео Эрнандес получил вторую желтую, оставив партнеров в меньшинстве на последние 20 минут. В конце концов, Ювентус добился своего благодаря пенальти. Роналду замкнул классную подачу Бентанкура на дальнюю штангу ударом боковыми ножницами, попав в руку Калабрии. Сам португалец и исполнил приговор – 1:1!

Ювентус в компенсированное время спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка Италии – Роналду забил с пенальти

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