toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Саррі: Я не хвилююсь через поточну форму Ювентуса

14 лютого 09:57 221 Читать на русском
Саррі: Я не хвилююсь через поточну форму Ювентуса
Мауріціо Саррі / АР

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі підсумував виступ своєї команди у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії проти Мілана (1:1).

62’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
 
Кріштіану Роналду 90+1’
62’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+1’ Кріштіану Роналду

"Ми пропускаємо деякі голи, яких можна уникнути. Наприклад, подача Кастільєхо у цьому матчі була досить повільною, і, на мій погляд, її легко можна знешкодити. Ми погано виступали в Вероні, але зараз отримали позитивний результат, тим більше, що це перший матч.

Мілан – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я не хвилююся, тому що єдиний привід для занепокоєння в житті – це твоє здоров'я. Здається, що це нормальний етап, для команди неможливе безперервне піднесення. Це спорт, багато речей залежать від фізичних і психологічних умов гравців.

За останні три тижні наше зростання дещо сповільнилося, ми допускаємо прості голи. Втім, ми пропустили лише на два м'ячі більше, ніж найкращий захист Серії А, тому це не така вже й велика проблема", – наводить слова Саррі Rai Sport.

Нагадаємо, Ювентус врятувався лише у компенсований час завдяки голу Роналду з пенальті.

Ювентус врятував нічию з Міланом у півфіналі Кубка: зірки виправдовують статус, реабілітація Піолі та криза туринців

blog_ava
Манчестер Сіті визначився з двома претендентами на тренерське крісло, якщо Гвардіола захоче піти
16 лютого
5710
Теги
Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Мілан - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
15
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук