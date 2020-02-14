Саррі: Я не хвилююсь через поточну форму Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі підсумував виступ своєї команди у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії проти Мілана (1:1).

"Ми пропускаємо деякі голи, яких можна уникнути. Наприклад, подача Кастільєхо у цьому матчі була досить повільною, і, на мій погляд, її легко можна знешкодити. Ми погано виступали в Вероні, але зараз отримали позитивний результат, тим більше, що це перший матч.

Мілан – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я не хвилююся, тому що єдиний привід для занепокоєння в житті – це твоє здоров'я. Здається, що це нормальний етап, для команди неможливе безперервне піднесення. Це спорт, багато речей залежать від фізичних і психологічних умов гравців.

За останні три тижні наше зростання дещо сповільнилося, ми допускаємо прості голи. Втім, ми пропустили лише на два м'ячі більше, ніж найкращий захист Серії А, тому це не така вже й велика проблема", – наводить слова Саррі Rai Sport.

Нагадаємо, Ювентус врятувався лише у компенсований час завдяки голу Роналду з пенальті.

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