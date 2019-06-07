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Саррі: Я не буду зрадником, якщо очолю Ювентус

19:22 139 Читать на русском
Саррі: Я не буду зрадником, якщо очолю Ювентус
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі не вважає перехід у Ювентус зрадою для вболівальників Наполі.

“Хто зрадник? Той, хто надає перевагу особистим цілям над колективними.

"Не зраджуй людям", – вболівальники Наполі закликають Саррі не очолювати Ювентус

Неаполітанці знають, як сильно я їх люблю. Останній сезон я провіз за кордоном, щоб не працювати в італійських клубах. Наша професія веде нас різними шляхами, але ставлення до справи не змінюється. Що значить вірність? А якщо в один день клуб звільнить тебе?

Наприклад, багато гравців змінювали міланські клуби. Звичайно, краще не робити такого, але за кар'єру може трапитись що завгодно", – розповів Саррі в інтерв'ю Vanity Fair.

Нагадаємо, Саррі очолював Наполі з 2015 по 2018 роки. Сезон 2018/19 Мауріціо провів на чолі Челсі, але з'явились чутки про можливе призначення фахівця на посаду головного тренера Ювентуса.

"Золоте прощання Азара", або "Саррі піде з високо піднятою головою". Англійські ЗМІ – про блискучу перемогу Челсі в ЛЄ

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Наполі Наполі Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Ювентуса Челсі Челсі Ювентус Ювентус
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