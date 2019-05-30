"Золотое прощание Азара", или "Сарри уйдет с высоко поднятой головой". Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕ

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) – Эден Азар стал героем матча, после чего сообщил о своем вероятном трансфере в Реал, а Маурицио Сарри, поглядывая в сторону Ювентуса, посрамил критиков. Реакция английской прессы – в нашем материале.

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Эден Азар привел подопечных Маурицио Сарри к триумфу в Лиге Европы – Арсенал развалился на куски в ужасном втором тайме.

И все же как-то это работает. Клуб постоянно якобы на грани кризиса и потери тренера, споры на тренировках и конфликты в финале – а в итоге хаос превратился в порядок. Челси с 2012-го выиграл 3-й европейский трофей, забрав за это время 20% главных призов УЕФА. За последние 8 сезонов они выиграли больше европейских титулов, чем Барселона, Бавария, Ювентус, Милан и Ливерпуль вместе взятые.

Таблица АПЛ показывает, что Челси сильнее Арсенала. Первый лондонский финал еврокубка доказал то же. Как только "пенсионеры" открыли счет – соперник развалился. Ключевым стало присутствие Азара, который, впрочем, не запишет этот финал в топ-10 своих поединков сезона. Бельгиец лишний раз продемонстрировал, насколько его будет не хватать команде – он почти наверняка отправится в Мадрид.

Челси – первая команда, которая покорила Лигу Европы в таком изнурительном формате, не проиграв ни одного матча. Это огромная заслуга Маурицио Сарри. Он также может покинуть клуб – владелец Ювентуса перед поединком разговаривал с президентом Челси. О чем – неизвестно, но вариант очевиден, учитывая, что первый является поклонником таланта Сарри.

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Эден Азар делает идеальный прощальный подарок, завоевав для "синих" Лигу Европы – Жиру и Педро также отличились.

Какой же способ попрощаться! Азар уходит с благословением после феерического перфоманса. Любимец болельщиков сделал свое дело перед трансфером на Бернабеу. Один гол создал, два забил – это была его ночь. Семь лет назад Азар приходил в Челси одним из самых перспективных игроков Европы, а уходит из клуба в статусе легенды.

Несмотря на все батлы в зале заседаний, недоразумения в раздевалке и крики фанов о неприятном "Сарриболе", итальянский тренер команды убедил, что выиграть серебряный кубок ему под силу. Менеджер Челси завоевал первую медаль в своей хаотичной карьере. А вот Унаи Эмери сам превратился в мрачную ночь – его ребята не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Челси победил Арсенал в финале Лиги Европы благодаря дублю талисмана.

В конце концов даже предрассудки Маурицио Сарри были забыты. Обычно итальянец не выбегает на газон, однако на этот раз не удержался и помчался к своим футболистам, сбросив руки к небу в знак триумфа. Он отметил первый серьезный трофей в длительной карьере.

Это был тяжелый дебютный сезон в Англии с недовольными болельщиками, для которых его футбол слишком скучный. Пребывание Сарри в АПЛ может оказаться кратковременным, если Ювентусу удастся переманить тренера обратно в Италию. А пока констатируем: Челси наслаждался атакующим футболом Сарри в те 23 минуты второго тайма, когда Арсенал разорвали на куски в далеком Баку.

Азар обещал, что его прощальным подарком для "синих" станет трофей. Он выполнил свою миссию перед вероятным летним трансфером в Реал. Вчера Арсенал не нашел ответа на его блестящую игру. Английский футбол будет скучать по Эдену, а защитники выдохнут с облегчением.

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Сарри был весь на эмоциях, наслаждался чудом, где-то даже не верил счастью, когда прикоснулся к золотой медали впервые. Наставник Челси гладил медаль, переворачивал ее снова и снова, не хотел отпускать от себя. Он как-то стыдливо улыбался и полностью погряз в своей тихой задумчивости.

Между Сарри и Челси больше брак по расчету, чем серьезный роман. Ювентус очень заинтересован в тренере, а его профиль только улучшился после победы в Лиге Европы. Фаны Челси накануне пели о Джанфранко Дзоле и Фрэнке Лэмпарде. Им не нравится итальянский наставник и его "Саррибол", они хотят более яркого футбола и шансов для молодежи.

Впрочем, если коуч уйдет, то сделает это с высоко поднятой головой – в Городе ветров его прекрасно организованная команда разорвала Арсенал, который был не способен защищаться с должной концентрацией и дисциплиной. Главное отличие заключалось в безжалостности атак – Жиру, Педро и Азар отлично тянули Челси, а Обамеянг, Ляказетт и Озил выглядели очень убогими.

Азар говорил об уходе из клуба, а сердца болельщиков Челси разрывались из-за потери талисмана, прекрасного человека и невероятного футболиста. Английский футбол обеднеет без Азара, без его трюков, без его улыбки, без его умения взять игру на себя, встать после нескольких подкатов и забить гол.

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