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"Золотое прощание Азара", или "Сарри уйдет с высоко поднятой головой". Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕ

13:17 199 Читати українською
"Золотое прощание Азара", или "Сарри уйдет с высоко поднятой головой". Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕ
Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕ

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) – Эден Азар стал героем матча, после чего сообщил о своем вероятном трансфере в Реал, а Маурицио Сарри, поглядывая в сторону Ювентуса, посрамил критиков. Реакция английской прессы – в нашем материале.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Daily Mail: Послание с любовью

Эден Азар привел подопечных Маурицио Сарри к триумфу в Лиге Европы – Арсенал развалился на куски в ужасном втором тайме.

И все же как-то это работает. Клуб постоянно якобы на грани кризиса и потери тренера, споры на тренировках и конфликты в финале – а в итоге хаос превратился в порядок. Челси с 2012-го выиграл 3-й европейский трофей, забрав за это время 20% главных призов УЕФА. За последние 8 сезонов они выиграли больше европейских титулов, чем Барселона, Бавария, Ювентус, Милан и Ливерпуль вместе взятые.

Таблица АПЛ показывает, что Челси сильнее Арсенала. Первый лондонский финал еврокубка доказал то же. Как только "пенсионеры" открыли счет – соперник развалился. Ключевым стало присутствие Азара, который, впрочем, не запишет этот финал в топ-10 своих поединков сезона. Бельгиец лишний раз продемонстрировал, насколько его будет не хватать команде – он почти наверняка отправится в Мадрид.

Челси – первая команда, которая покорила Лигу Европы в таком изнурительном формате, не проиграв ни одного матча. Это огромная заслуга Маурицио Сарри. Он также может покинуть клуб – владелец Ювентуса перед поединком разговаривал с президентом Челси. О чем – неизвестно, но вариант очевиден, учитывая, что первый является поклонником таланта Сарри.

Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу

The Sun: РЕАЛьное дело Эдена

Эден Азар делает идеальный прощальный подарок, завоевав для "синих" Лигу Европы – Жиру и Педро также отличились.

Какой же способ попрощаться! Азар уходит с благословением после феерического перфоманса. Любимец болельщиков сделал свое дело перед трансфером на Бернабеу. Один гол создал, два забил – это была его ночь. Семь лет назад Азар приходил в Челси одним из самых перспективных игроков Европы, а уходит из клуба в статусе легенды.

Несмотря на все батлы в зале заседаний, недоразумения в раздевалке и крики фанов о неприятном "Сарриболе", итальянский тренер команды убедил, что выиграть серебряный кубок ему под силу. Менеджер Челси завоевал первую медаль в своей хаотичной карьере. А вот Унаи Эмери сам превратился в мрачную ночь – его ребята не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов и обзор матча

The Guardian: Золотое прощание Азара?

Челси победил Арсенал в финале Лиги Европы благодаря дублю талисмана.

В конце концов даже предрассудки Маурицио Сарри были забыты. Обычно итальянец не выбегает на газон, однако на этот раз не удержался и помчался к своим футболистам, сбросив руки к небу в знак триумфа. Он отметил первый серьезный трофей в длительной карьере.

Это был тяжелый дебютный сезон в Англии с недовольными болельщиками, для которых его футбол слишком скучный. Пребывание Сарри в АПЛ может оказаться кратковременным, если Ювентусу удастся переманить тренера обратно в Италию. А пока констатируем: Челси наслаждался атакующим футболом Сарри в те 23 минуты второго тайма, когда Арсенал разорвали на куски в далеком Баку.

Азар обещал, что его прощальным подарком для "синих" станет трофей. Он выполнил свою миссию перед вероятным летним трансфером в Реал. Вчера Арсенал не нашел ответа на его блестящую игру. Английский футбол будет скучать по Эдену, а защитники выдохнут с облегчением.

Травмированный Рюдигер зажигает, а трофей Лиги Европы поднимают сразу двое: видео награждения Челси

The Times: Эден Азар вручил прощальный подарок Маурицио Сарри в виде разгрома Арсенала

Сарри был весь на эмоциях, наслаждался чудом, где-то даже не верил счастью, когда прикоснулся к золотой медали впервые. Наставник Челси гладил медаль, переворачивал ее снова и снова, не хотел отпускать от себя. Он как-то стыдливо улыбался и полностью погряз в своей тихой задумчивости.

Между Сарри и Челси больше брак по расчету, чем серьезный роман. Ювентус очень заинтересован в тренере, а его профиль только улучшился после победы в Лиге Европы. Фаны Челси накануне пели о Джанфранко Дзоле и Фрэнке Лэмпарде. Им не нравится итальянский наставник и его "Саррибол", они хотят более яркого футбола и шансов для молодежи.

Впрочем, если коуч уйдет, то сделает это с высоко поднятой головой – в Городе ветров его прекрасно организованная команда разорвала Арсенал, который был не способен защищаться с должной концентрацией и дисциплиной. Главное отличие заключалось в безжалостности атак – Жиру, Педро и Азар отлично тянули Челси, а Обамеянг, Ляказетт и Озил выглядели очень убогими.

Азар говорил об уходе из клуба, а сердца болельщиков Челси разрывались из-за потери талисмана, прекрасного человека и невероятного футболиста. Английский футбол обеднеет без Азара, без его трюков, без его улыбки, без его умения взять игру на себя, встать после нескольких подкатов и забить гол.

Итальянские СМИ вкушают успех Сарри и слухи о его возвращении в Серию А

La Gazzetta dello Sport: Эй, Юве, Сарри летит!

Corriere dello Sport: "Саррибол". Маурицио торжествует, Юве ждет его

Tuttosport: Сарре побеждает и приближается к Юве

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Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле
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