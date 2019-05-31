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"Не предава людей", – болельщики Наполи призывают Сарри не возглавлять Ювентус

06:00 68 Читати українською
"Не предава людей", – болельщики Наполи призывают Сарри не возглавлять Ювентус
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Болельщики Наполи отреагировали на слухи, что наставник Челси Маурицио Сарри в следующем сезоне будет тренировать Ювентус.

Ряд авторитетных итальянских СМИ считает, что Маурицио Сарри готов покинуть Челси несмотря на победу в Лиге Европы. В то же время, видеть в своем клубе 60-летнего специалиста хочет руководство Ювентуса, которое считает Маурицио оптимальным кандидатом для замены Массимилиано Аллегри.

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Однако болельщики Наполи, с которым Сарри работал до переезда в Англию, призвали специалиста не принимать предложения туринцев. Сторонники "партенопейцев" вывесили у дома тренера плакат с текстом: "Командир, не предавай людей! Неаполь любит тебя".

Напомним, Маурицио Сарри возглавлял Наполи с 2015-го по 2018-й годы, а Неаполь – его родной город.

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Теги
Италия футбольные фанаты Ювентус Ювентус Наполи Наполи Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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