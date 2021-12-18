"Лацио провел хороший матч, мы контролировали игру от начала до конца, ни в чем не уступали сопернику. Хочу извиниться перед болельщиками за пропущенный мяч. Но это хороший матч, думаю, что Лацио давно не выигрывал без Иммобиле.

Лацио – Дженоа – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мне наши футболисты иногда кажутся слишком спокойными. Я не вижу никакой нервозности, иногда мы играем совершенно выключенными и разряженными на эмоциональном уровне", – цитирует Сарри Tuttomercatoweb.

После 18 туров Серии А Лацио расположился на 8-й строчке, подопечные Шевченко остаются в зоне вылета.

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