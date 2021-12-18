"Лаціо провів хороший матч, ми контролювали гру від початку до кінця, ні в чому не поступалися супернику. Хочу попросити вибачення у вболівальників за пропущений м'яч. Але це хороший матч, гадаю, що Лаціо давно не вигравав без Іммобіле.

Лаціо – Дженоа – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Мені наші футболісти іноді здаються надто спокійними. Я не бачу жодної нервозності, іноді ми граємо абсолютно вимкненими та розрядженими на емоційному рівні", – цитує Саррі Tuttomercatoweb.

Після 18-ти турів Серії А Лаціо розташувався на 8-й сходинці, підопічні Шевченка залишаються у зоні вильоту.

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