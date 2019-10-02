Сарри хочет приобрести Канте в Ювентус – туринцы готовы предложить большую сумму

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде полузащитника Челси Н'Голо Канте.

Итальянский специалист, который в прошлом сезоне работал с Канте в Челси, считает француза одним из лучших полузащитников в Европе, сообщает Daily Mail.

Азар и Куртуа пытались убедить Канте перейти в Реал, - СМИ

В разговоре со спортивным директором "Старой синьоры" Павелом Недведом тренер заверил, что Н'Голо идеально впишется в полузащиту Юве вместе с Миралемом Пьяничем и Аароном Рэмзи. Также стало известно, что туринцы готовы предложить за чемпиона мира 70 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах 27-летнего француза заинтересован мадридский Реал.

Наши за границей: Ярмоленко не остановить, возвращение Зозули, Лепа и Девич напоминают о себе, шоу украинца в Эстонии