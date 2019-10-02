Саррі хоче придбати Канте в Ювентус – туринці готові запропонувати чималу суму

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі хоче бачити у своїй команді півзахисника Челсі Н'Голо Канте.

Італійський фахівець, який у минулому сезоні працював з Канте у Челсі, вважає француза одним із найкращих півзахисників у Європі, повідомляє Daily Mail.

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В розмові зі спортивним директором "Старої синьйори" Павелом Недведом тренер запевнив, що Н'Голо ідеально впишеться у півзахист Юве разом з Міралемом П'янічем та Аароном Ремзі. Також стало відомо, що туринці готові запропонувати за чемпіона світу 70 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що у послугах 27-річного француза зацікавлений мадридський Реал.

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