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Азар и Куртуа пытались убедить Канте перейти в Реал, – СМИ

16:50 26 Читати українською
Азар и Куртуа пытались убедить Канте перейти в Реал, – СМИ
Куртуа и Азар / Marca

Полузащитник Челси Н'Голо Канте мог стать игроком мадридского Реала при непосредственном участии экс-партнеров Эдена Азара и Тибо Куртуа.

Бывшие игроки Челси Эден Азар и Тибо Куртуа пытались уговорить Н'Голо Канте осуществить трансфер в мадридский Реал, сообщает The Sun.

Реал достиг джентльменского соглашения с Челси по трансферу Канте

Отмечается, что мадридцы заинтересованы в подписании французского опорника и попытались договориться с игроком из его экс-партнеров. Добавим, что "аристократы" отказались продавать Канте прошлым летом из-за трансферного бана.

Напомним, что Н'Голо провел только 3 матча в сезоне 2019/20 за Челси из-за повреждения, результативными действиями не отличался.

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