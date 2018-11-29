Сарри резко раскритиковал Канте, объяснив его роль на поле

Главный тренер Челси Маурицио Сарри резко прошелся по одному из ключевых игроков "синих" Н'Голо Канте.

"Я хочу, чтобы в центре полузащиты у меня играл очень техничный игрок. На эту роль годятся Жоржинью или Фабрегас. Не хочу видеть Канте на этой позиции.

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В последнем матче Канте хотел решить исход игры уже в первые 15 минут, но добивался этого неправильным образом.

Он терял позицию и слишком часто атаковал чужую штрафную. А это не самая сильная его сторона, на мой взгляд. Н'голо должен оставаться рядом с Жоржинью, особенно когда мяч на другой половине поля", – цитирует Сарре издание Thesun.

Напомним, в последнем поединке АПЛ против Тоттенхэма Челси потерпел первое поражение (1:3) в этом сезоне.

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