toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Сарри резко раскритиковал Канте, объяснив его роль на поле

18:01 68 Читати українською
Сарри резко раскритиковал Канте, объяснив его роль на поле
Маурицио Сарри и Н'Голо Канте / Фото ФК Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри резко прошелся по одному из ключевых игроков "синих" Н'Голо Канте.

"Я хочу, чтобы в центре полузащиты у меня играл очень техничный игрок. На эту роль годятся Жоржинью или Фабрегас. Не хочу видеть Канте на этой позиции.

Сарри – о результатах Челси: Я не понимаю характер этой команды

В последнем матче Канте хотел решить исход игры уже в первые 15 минут, но добивался этого неправильным образом.

Он терял позицию и слишком часто атаковал чужую штрафную. А это не самая сильная его сторона, на мой взгляд. Н'голо должен оставаться рядом с Жоржинью, особенно когда мяч на другой половине поля", – цитирует Сарре издание Thesun.

Напомним, в последнем поединке АПЛ против Тоттенхэма Челси потерпел первое поражение (1:3) в этом сезоне.

Дрогба признался, кто из игроков Челси больше всех на него повлиял

Англия13 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Челси: Суббота 24 ноября 2018

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 1
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Н'Голо Канте Н'Голо Канте Тоттенхэм - Челси Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
38
мин
Милан
19:55
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук