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Дрогба признался, кто из игроков Челси больше всех на него повлиял

12:38 70 Читати українською
Дрогба признался, кто из игроков Челси больше всех на него повлиял
Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард / Фото Reuters

Легендарный форвард Челси Дидье Дрогба продолжает подводить итоги своей карьеры. На этот раз ивуариец назвал игрока, который больше всех на него повлиял.

"Я бы назвал Лэмпарда. Он помог мне забить большинство моих голов. Также каждый день на тренировках мы вместе отрабатывали комбинации, пытались что-то придумать. Мы быстро учились, старые упражнения становились для нас слишком простыми. Поэтому мы пытались создать что-то свое.

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Именно это способствовало нашему прогрессу. Да, мы стремились помогать друг другу становиться сильнее, создавали моменты, забивали голы. Я многому научился у Лэмпарда", – цитирует Дрогба Four Four Two.

Напомним, недавно 40-летний Дидье объявил о завершении карьеры.

"Один из лучших, с кем я играл", – Шевченко отреагировал на известие о том, что Дрогба завершил карьеру

Теги
Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба Дидье Дрогба Челси Челси
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