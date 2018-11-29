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Саррі різко розкритикував Канте, пояснивши його роль на полі

18:01 256 Читать на русском
Саррі різко розкритикував Канте, пояснивши його роль на полі
Мауріціо Саррі та Н'Голо Канте / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі різко пройшовся по одному з ключових гравців "синіх" Н'Голо Канте.

"Я хочу, щоб в центрі півзахисту у мене грав дуже технічний гравець. На цю роль годяться Жоржінью або Фабрегас. Не хочу бачити Канте на цій позиції.

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В останньому матчі Канте хотів вирішити результат гри вже в перші 15 хвилин, але домагався цього неправильним способом.

Він втрачав позицію і занадто часто атакував чужий штрафний. А це не найсильніша його сторона, на мій погляд. Н'голо повинен залишатися поруч з Жоржінью, особливо коли м'яч на іншій половині поля", – цитує Саррі видання Thesun.

Нагадаємо, в останньому поєдинку АПЛ проти Тоттенхема Челсі зазнав першої поразки (1:3) у цьому сезоні.

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Тоттенхем - Челсі: Субота 24 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Челсі
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Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Н'Голо Канте Н'Голо Канте Тоттенхем - Челсі Челсі Челсі
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