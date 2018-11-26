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Сарри – о результатах Челси: Я не понимаю характер этой команды

15:59 82 Читати українською
Сарри – о результатах Челси: Я не понимаю характер этой команды
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о проблемах своей команды.

"Я не понимаю характер этой команды. Думаю, это очень странно. В сезоне 2014/15 они набрали 87 очков, в следующем сезоне – 50. Затем 93, а потом 70.

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Конечно, я надеюсь на реакцию. Прежде всего, во время тренировок, а также в следующем матче.

Но я с самого начала знал, что у нас есть проблемы и что нам нужно работать. Теперь все это понимают, так что нам нужно отреагировать во всех отношениях", – цитирует Сарри Sky Sports.

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Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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