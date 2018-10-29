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Сарри побил уникальный рекорд Моуринью и Сколари в Челси

20 октября 18:25 125 Читати українською
Сарри побил уникальный рекорд Моуринью и Сколари в Челси
Маурицио Сарри / соцсети

Маурицио Сарри стал первым тренером Челси, который не проиграл в стартовых 9 турах АПЛ.

Челси в матче 9 тура АПЛ дома сыграл вничью против Манчестер Юнайтед (2:2). Таким образом, главный тренер "синих" Маурицио Сарри превзошел достижение своих предшественников Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.

Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 – видео голов и обзор матча

Итальянец не знает поражений после стартовых 9 туров, тогда как двум предыдущим тренерам удавалось это в 8.

Челси после 9 туров имеет 21 очко и временно находится на 1 строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Челси - Манчестер Юнайтед: Суббота 20 октября 2018

Челси
Матч окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Рекорды Челси Челси Челси - Манчестер Юнайтед Маурицио Сарри Маурицио Сарри Луис Фелипе Сколари Луис Фелипе Сколари
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