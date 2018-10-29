Челси – Манчестер Юнайтед: перевоплощение "красных дьяволов" и непобедимый "Саррибол"

Гол Росса Баркли на последних секундах игры спас Челси от первого поражения в АПЛ в этом сезоне.

Хозяева поля активнее начали игру и имели отличный шанс для взятия ворот. Азар заработал очень перспективный штрафной метрах в восемнадцати от ворот, однако Виллиан пробил существенно выше ворот. Юнайтед ответил моментом Лукаку, но его удар головой также вышел неточным. Уже через несколько минут мастер-класс игры на втором этаже для бельгийского форварда устроил Рюдигер – Виллиан выполнил подачу с углового, а немецкий центрбек выиграл позиционную борьбу у Погба и отправил мяч в ворота Де Хеа.

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В начале второй половины игры шикарную возможность имел Мората: испанец, получив мяч в штрафной соперника, развернулся и пробил с левой, но удар получился не очень сильным и с ним без проблем справился Де Хеа. Гости во втором тайме смелее шли вперед, ведь счет команду Жозе Моуринью никак не устраивал, и очень скоро усилия "красных дьяволов" были вознаграждены. Затяжная атака Юнайтед привела к удару Маты, с которым справился Кепа, но спустя мгновение мяч попал в Мартиалю, и француз без проблем "расстрелял" ворота Челси – 1:1. Еще через несколько минут Погба дальним ударом пытался попасть в девятку ворот хозяев, но немного не попал в ворота.

Подопечные Маурицио Сарри могли снова выйти вперед после подачи со штрафного, но мяч после удара головой Давида Луиса прошел в нескольких сантиметрах от штанги. "Аристократы" продолжали идти вперед, а Де Хеа продемонстрировал фантастическую реакцию после мощнейшего выстрела Канте в нижний угол ворот. Челси активно атаковал, но был "отправлен в тяжелый нокдаун". Юнайтед провел блестящую контратаку: Мата отдал на Рэшфорда, тот откатил левее Мартиалю, а французский форвард классно пробил прямо под штангу ворот Челси – 1:2.

Сарри, пытаясь спасти игру, бросил в бой Педро, Жиру и Баркли. Именно английский хавбек и помог "синим" избежать поражения: удар Рюдигера пришелся в штангу, но Баркли был первым на добивании. Челси продолжает быть непобедимым в АПЛ в этом сезоне, а подопечные Жозе Моуринью не используют свой шанс подтянуться ближе к зоне ЛЧ.

Классный первый тайм от Челси и ещё одно перевоплощение МЮ

Подопечные Маурицио Сарри провели действительно качественную первую половину игры. Моментов для взятия ворот у "синих" было немного, но статус хозяев поля не был простой формальностью – Челси значительно больше владел мячом, а точность передач у команды Сарри превышала 90%. У Манчестера в первом тайме мало что получалось, Погба выглядел ужасно, а Лукаку большую часть времени проводил "на голодном пайке".

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Всё очень изменилось в тайме втором. "Красные дьяволы" после перерыва заиграли значительно организованнее и достаточно остро атаковали. То, как Юнайтед сыграл во второй половине игры, полностью разрушает все домыслы СМИ и экспертов относительно отношений между Моуринью и командой. На поле был Манчестер, игроки которого действительно сражались друг за друга и за своего тренера, гости надёжнее заиграли в обороне, а Погба и Мата по-настоящему включились в игру и начали терроризировать оборону Челси. Если бы не Баркли, Жозе Моуринью за эту игру заслуженно купался бы в комплиментах от британских СМИ.

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Игра команды Маурицио Сарри моментами вызывает настоящий восторг. Челси играет сбалансировано, очевидно, что каждый игрок "синих" четко понимает свою роль в командном механизме. Даже Азар активно отрабатывает в обороне и помогает своим партнерам обезвредить Рэшфорда, а Рюдигер кроме сильной игры в защите ещё и реализует свой потенциал бомбардира в чужой штрафной. Хотя, это, как говорится, не от хорошей жизни, ведь невооруженным глазом видно, что Челси не хватает настоящего голеадора и игра против МЮ еще раз подчеркнула эту проблему. Мората и Жиру играют очень нестабильно, и похоже, что совсем скоро "аристократы" начнут "трансферную охоту" на бомбардиров.

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Герой матча

По итогам 95 минут игры это звание должен был получить Мартиаль или сам Моуринью, но всё изменилось буквально за одну минуту. Росс Баркли стал идеальным "джокером" для Челси и забил очень важный мяч. Да, конкуренты Челси в борьбе за золото имеют возможность уйти в отрыв, но «синие» всё ещё остаются непобедимыми в чемпионате. Кроме того, подопечные Сарри продемонстрировали настоящий характер, оправившись от "нокдауна имени Мартиаля", и смогли спасти игру как раз в тот момент, когда Жозе Моуринью уже был готов насладиться успехом на нечужом для себя Стэмфорд Бридж.

АПЛ, 9 тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 – Мартиаль, 55, 73