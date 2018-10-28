Саррі побив унікальний рекорд Моурінью та Сколарі в Челсі

Мауріціо Саррі став першим тренером Челсі, який не програв у стартових 9 турах АПЛ.

Челсі у матчі 9 туру АПЛ вдома зіграв внічию проти Манчестер Юнайтед (2:2). Таким чином, головний тренер "синіх" Мауріціо Саррі перевершив досягнення своїх попередників Жозе Моурінью та Луїса Феліпе Сколарі.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Італієць не знає поразок після стартових 9 турів, тоді як двом попереднім тренерам вдавалось це у 8.

Челсі після 9 турів має 21 очко і тимчасово перебуває на 1 сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

Челсі – Манчестер Юнайтед: перевтілення "червоних дияволів" та непереможний "Саррібол"