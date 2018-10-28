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Саррі побив унікальний рекорд Моурінью та Сколарі в Челсі

20 жовтня 18:25 382 Читать на русском
Саррі побив унікальний рекорд Моурінью та Сколарі в Челсі
Мауріціо Саррі / соцмережі

Мауріціо Саррі став першим тренером Челсі, який не програв у стартових 9 турах АПЛ.

Челсі у матчі 9 туру АПЛ вдома зіграв внічию проти Манчестер Юнайтед (2:2). Таким чином, головний тренер "синіх" Мауріціо Саррі перевершив досягнення своїх попередників Жозе Моурінью та Луїса Феліпе Сколарі.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Італієць не знає поразок після стартових 9 турів, тоді як двом попереднім тренерам вдавалось це у 8.

Челсі після 9 турів має 21 очко і тимчасово перебуває на 1 сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

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Челсі - Манчестер Юнайтед: Субота 20 жовтня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Рекорди Челсі Челсі Челсі - Манчестер Юнайтед Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Луїс Феліпе Сколарі Луїс Феліпе Сколарі
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