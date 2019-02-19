toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Саррі: Я відчуваю тиск через результати, а не через фанатів Челсі

10:22 159 Читать на русском
Саррі: Я відчуваю тиск через результати, а не через фанатів Челсі
Мауріціо Саррі / фото із соцмереж

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії з Манчестер Юнайтед (0:2).

"Нам не пощастило, тому що ми провели дуже хороший перший тайм, після якого рахунок вже був 0:2. Дали Манчестер Юнайтед кілька можливостей. У другій половині грали в бентежний футбол. Після першого тайму грати з таким рахунком було нелегко.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Я відчуваю тиск через результати, а не через наших фанатів. Звісно, я розумію їхнє розчарування, оскільки результати не дуже втішні. Адже ми вилетіли з Кубка Англії

Ми повинні працювати, спілкуватися, повинні бути більш агресивними і рішучими в обох штрафних майданчиках. Різниця саме в цьому", – цитує Саррі Sky Sports.

Манчестер Юнайтед переміг Челсі та вийшов у 1/4 фіналу Кубка Англії: фіаско Саррі, прагматизм Сульшера та топ-клас Погба

Кубок Англії1/8 фіналу

Челсі - Манчестер Юнайтед: Понеділок 18 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
4
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук