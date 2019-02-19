Саррі: Я відчуваю тиск через результати, а не через фанатів Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії з Манчестер Юнайтед (0:2).

"Нам не пощастило, тому що ми провели дуже хороший перший тайм, після якого рахунок вже був 0:2. Дали Манчестер Юнайтед кілька можливостей. У другій половині грали в бентежний футбол. Після першого тайму грати з таким рахунком було нелегко.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Я відчуваю тиск через результати, а не через наших фанатів. Звісно, я розумію їхнє розчарування, оскільки результати не дуже втішні. Адже ми вилетіли з Кубка Англії

Ми повинні працювати, спілкуватися, повинні бути більш агресивними і рішучими в обох штрафних майданчиках. Різниця саме в цьому", – цитує Саррі Sky Sports.

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