"Мне сложно судить, кто должен сделать первый шаг, ведь я не знаю всех подробностей. Между ними должен состояться разговор и в этом диалоге они должны решить возникшие разногласия. Найти правильные слова – это тоже работа тренера.

Шаран: Малиновский, выходя на замену, не выполняет требования тренера сборной Украины

Я не думаю, что Малиновский ведет себя как-то по-хамски. Он профессионал и адекватный человек. Должен адекватно воспринимать все решения тренера. Но я не знаю, что там на самом деле произошло. Может, Малиновский демонстративно при всей команде послал тренера. Тогда, на месте Петракова, я бы с ним не разговаривал вообще. В этом случае никакого места для компромисса нет. Тогда его нужно уже показательно отстранить от команды. Если не было таких вещей, тогда должна быть дипломатия, а если были – никаких разговоров быть не может.

Малиновский – классный игрок, но, наверное, тренеру команда дороже. Имя и авторитет наставника всегда должны быть на уровне. Петраков только начал работать и ему еще нужно утвердиться перед ребятами. Они вместе должны пройти какой-то путь, чтобы между ними завязались отношения. Малиновский, конечно, нужен сборной. Он мог бы помочь. У него есть прекрасные игровые качества, он хорошо играет в топ-чемпионате, получает высокие оценки. Однако нужно понимать действительную причину невызова Малиновского..." – цитирует Санжара FanDay.

Напомним, между полузащитником Аталанты и и.о. главного тренера "сине-желтых" случился конфликт во время сентябрьского сбора, после чего Руслан не получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022.

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