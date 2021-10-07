"Малиновский, выходя на замену, не выполняет требования тренера, которые он хочет видеть. Поэтому произошел конфликт. А Петраков – такой человек, что если принял решение, уже не отступает от него.

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Трудно судить на уровне сборной, чтобы сделал бы я. Но на уровне клубной команды, наверное, я поступил бы так же. У меня была похожая ситуация с Шендриком, когда я его в дубль отправил. Мы выигрывали у Львова 1:0, соперник играл вдесятером. Шендрик побежал в атаку, я на него накричал. Сказал, что это неправильно. Он огрызнулся, а через две минуты мы получили мяч в свои ворота. В итоге матч закончился со счетом 1:1. После игры я отправил его в дубль. Впоследствии я остыл, ребята попросили за Шендрика, в следующей игре мы одержали победу над Карпатами. И, учитывая, какие заслуги были у этого футболиста перед командой, я его вернул обратно.

Сборная Украины – совсем другой уровень. Здесь футболисты защищают честь страны. А если игрок выходит на замену с нежеланием играть или не выполняет требования тренера... Есть тренер, который отвечает за результат. Вот так поступил Петраков", – сказал Шаран в комментарии FanDay.

Напомним, между полузащитником Аталанты и тренером "сине-желтых" случился конфликт во время сентябрьского сбора, после чего Руслан не получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины.

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