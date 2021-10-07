"Мені складно судити, хто повинен зробити перший крок, адже я не знаю всіх подробиць. Між ними має відбутися розмова і в цьому діалозі вони повинні вирішити усі розбіжності. Знайти правильні слова – це теж робота тренера.

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Я не думаю, що Маліновський поводиться якось по-хамськи. Він – професіонал і адекватна людина. Повинен адекватно сприймати всі рішення тренера. Але я не знаю, що там насправді сталося. Можливо, Маліновський демонстративно при всій команді послав тренера. Тоді на місці Петракова я б з ним не розмовляв взагалі. У цьому випадку жодного місця для компромісу немає. Тоді його потрібно показово відсторонити від команди. Якщо не було таких речей, тоді повинна бути дипломатія, а якщо були – жодних розмов.

Маліновський – класний гравець, але, напевне, тренеру команда дорожча. Ім'я та авторитет наставника завжди повинні бути на рівні. Петраков тільки почав працювати і йому ще потрібно утвердитися перед хлопцями. Вони разом повинні пройти якийсь шлях, щоб між ними зав'язалися стосунки. Маліновський збірній потрібен, звичайно. Він міг би допомогти. У нього є прекрасні ігрові якості, він добре грає в топ-чемпіонаті, отримує високі оцінки. Однак потрібно розуміти справжню причину невиклику Руслана..." – цитує Санжара FanDay.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та в.о. головного тренера "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України у кваліфікації на ЧС-2022.

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