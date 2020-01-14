Санжар: Трансферный бан Карпатам не угрожает, но клуб имеет внушительные задолженности перед игроками

Главный тренер Карпат Роман Санжар признался, что его волнует вопрос комплектации команды перед второй частью сезона.

"Насколько мне известно, вопрос о переходе Карраскаля в Ривер Плейт уже решен и Севилья свое получит, поэтому о каком-то запрет на переходы не может быть и речи. Беспокоит другое: Карпаты имеют довольно внушительные задолженности перед игроками и это очень осложняет селекционную работу.

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Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы? Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство, во многом от этого будет зависеть будущее Карпат", – цитирует Санжара zbirna.com.

Напомним, на зимний перерыв Карпаты пошли на 12 месте турнирной таблицы УПЛ.

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