toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Санжар: Трансферный бан Карпатам не угрожает, но клуб имеет внушительные задолженности перед игроками

14 января 09:18 229 Читати українською
Санжар: Трансферный бан Карпатам не угрожает, но клуб имеет внушительные задолженности перед игроками
Роман Санжар / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар признался, что его волнует вопрос комплектации команды перед второй частью сезона.

"Насколько мне известно, вопрос о переходе Карраскаля в Ривер Плейт уже решен и Севилья свое получит, поэтому о каком-то запрет на переходы не может быть и речи. Беспокоит другое: Карпаты имеют довольно внушительные задолженности перед игроками и это очень осложняет селекционную работу.

Санжар: Я уже понял, почему Карпаты попали в такую ​​ситуацию

Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы? Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство, во многом от этого будет зависеть будущее Карпат", – цитирует Санжара zbirna.com.

Напомним, на зимний перерыв Карпаты пошли на 12 месте турнирной таблицы УПЛ.

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Карпаты Карпаты Роман Санжар Роман Санжар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
11
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук