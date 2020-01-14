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Санжар: Трансферний бан Карпатам не загрожує, але клуб має значні заборгованості перед гравцями

14 січня 09:18 1026 Читать на русском
Санжар: Трансферний бан Карпатам не загрожує, але клуб має значні заборгованості перед гравцями
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар зізнався, що його хвилює питання комплектації команди перед другою частиною сезону.

"Як мені відомо, питання про перехід Карраскаля в Рівер Плейт вже вирішене і Севілья своє отримає, тому про якусь заборону на переходи не може бути й мови. Турбує інше: Карпати мають досить значні заборгованості перед гравцями і це дуже ускладнює селекційну роботу.

Санжар: Я вже зрозумів, чому Карпати потрапили в таку ситуацію

Який футболіст, що себе поважає, погодиться сісти за стіл переговорів, знаючи, що у його нової команди є фінансові проблеми? Тому дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво, багато в чому від цього буде залежати майбутнє Карпат", – цитує Санжара zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову перерву Карпати пішли на 12 місці турнірної таблиці УПЛ.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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