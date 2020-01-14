Санжар: Трансферний бан Карпатам не загрожує, але клуб має значні заборгованості перед гравцями

Головний тренер Карпат Роман Санжар зізнався, що його хвилює питання комплектації команди перед другою частиною сезону.

"Як мені відомо, питання про перехід Карраскаля в Рівер Плейт вже вирішене і Севілья своє отримає, тому про якусь заборону на переходи не може бути й мови. Турбує інше: Карпати мають досить значні заборгованості перед гравцями і це дуже ускладнює селекційну роботу.

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Який футболіст, що себе поважає, погодиться сісти за стіл переговорів, знаючи, що у його нової команди є фінансові проблеми? Тому дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво, багато в чому від цього буде залежати майбутнє Карпат", – цитує Санжара zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову перерву Карпати пішли на 12 місці турнірної таблиці УПЛ.

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