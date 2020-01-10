Санжар: Я уже понял, почему Карпаты попали в такую ситуацию

Главный тренер Карпат Роман Санжар признался, что уже понял причины плохих результатов команды в первой части сезона.

"Однозначно, что команда должна только прогрессировать, ставить перед собой каждый раз амбициозные цели и уверенно к ним идти. Конечно, эти полгода были тяжелые и для меня, и для игроков. Безусловно, что результатами нашего коллектива я не доволен. Карпаты заслуживают гораздо больше, чем имеют сейчас.

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Для себя я уже выводы сделал, понимаю, что происходило и почему у нас сложилась такая ситуация. Сейчас, в межсезонье, пришло очень ответственное время, когда тренерский штаб должен правильно сработать, чтобы изменить к лучшему положение команды.

Какова цель команды на вторую часть чемпионата? Будем реалистами – мы находимся на последнем месте турнирной таблицы, поэтому задача-минимум – сохранить прописку в УПЛ", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Напомним, после 18 туров УПЛ "зелено-белые" имеют в своем активе 11 очков. Карпаты замыкают турнирную таблицу, отставая от Ворсклы и Львова на 3 и 4 очка соответственно.

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