"Я следил за командой, она мне не безразлична. Можно сказать, как родная, я столько времени здесь провел. Но смотреть со стороны – это одно, а находиться внутри и понимать все процессы – это другое.

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Многое изменилось. Самое главное, что изменилась обойма футболистов. Ребят, с которыми я работал, осталось совсем немного. Однако, я думаю, что они должны помочь. Эти ребята – лидеры на сегодняшний день. Я надеюсь на их помощь.

Хотя, по сути, времени уже нет. Здесь практически неделя до конца чемпионата осталась. Не может быть других задач, кроме сохранения прописки в УПЛ. А дальше, в следующем году, должны сформировать боеспособный коллектив.

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Мы дальнейших планов не обсуждали, потому что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы доиграть сезон и остаться в УПЛ, а дальше уже строить планы", – цитирует Санжара сайт ТК Футбол.

Заметим, Роман уже возглавлял донецкий клуб с 2013 по 2018 годы. Последним местом работы 41-летнего специалиста были Карпаты, которые он оставил летом 2020-го.

Олимпик после 24-х туров опережает последнюю строчку лишь на 3 зачетных балла. В последних двух турах команде Санжара предстоит сыграть с Рухом и Львовом.

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