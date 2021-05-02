Олимпик и Ингулец после поражения Миная в Запорожье получили прекрасную возможность оторваться от закарпатцев на дистанцию, после которой де-факто можно говорить о сохранении прописки в элите. Петровцы могли оторваться на пять очков, которые "лисам" будет тяжело играть в матчах против Ворсклы и Шахтера – дончане же имели шанс официально спастись от вылета из УПЛ. Сегодняшная победа увеличила бы их отрыв до шести зачётных баллов, а в личных встречах "олимпийцы" имеют преимущество перед Минаем.

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К тому же, обе команды были мотивированы последними результатами. Подопечные Юрия Калитвинцева только в среду прервали 11-матеву безвыигрышную серию и явно не желали начинать новое падение, а коллектив Сергея Лавриненко не знал побед в четырёх предыдущих турах – трижды новички УПЛ проиграли, пропустив десять голов. Словом, встреча в Чернигове (именно там "олимпийцы" проводят свои домашки) обещала быть интересной.

Олимпик агрессивно начал поединок, едва не открыв счёт уже на первых секундах в результате прострела в центр штрафной – Таллес мог замыкать, но запутался в ногах. После этого дончане провели пару быстрых атак с кроссами и скидками, а на 12-й минуте они могли выйти вперёд благодаря "сухом листу" – это Политыло с углового закрутил мяч в ближний угол, попав в штангу! Ещё через две минуты Нкенг выстрелил метров с 20-ти в дальнюю девятку, однако сфера пролетела над перекладиной.

Ингулец вообще ничем не отвечал, если не вспоминать о забросе на ход Васину в штрафную и его симуляции, наказанной жёлтой карточкой. "Олимпийцы" же могли наказать голом на 19-й минуте, когда Бабенко пробивал с левого края штрафной – Крынский парировал!

К сожалению для дончан, стартовое давление в середине первого тайма сошло на нет. Петровцам постепенно удалось втянуть соперника в позиционную волокиту с большим количеством единоборств.

На 33-й же минуте Ингулец довольно неожиданно открыл счёт: Запорожец сделал рывок по центру метров на сорок, после чего отдал передачу на правый фланг под прострел Ситчинаве – Ника мог катить на линию вратарской, однако сыграл тоньше. Пас пошёл на левый край штрафной в спины защитникам, из-за чего позицию потерял даже голкипер Кичак. Янаков с близкого расстояния уверенно расстрелял ворота – 0:1! Это был первый и последний удар петровцев до перерыва.

Ошарашеные футболисты Олимпика в последние 15 минут ответили несколькими неплохими атаками, но ни одного момента создать так и не удалось. Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Ингульца в счёте – но это еще полбеды. Худшее для дончан случилось уже через две минуты после перерыва: Ситчинава принял пас от Балана, накрутил защитников в штрафной и мощно зарядил в левый нижний – 0:2! Шок.

На 53-й минуте Ситчинава вполне мог и третий гол забить, пробросив мяч мимо Драме, однако центрбэка "олимпийцев" подстраховал Зотько. Подопечные Юрия Калитвинцева ответили выстрелом Чогадзе с правого края штрафной в дальний угол – Крынский спас Ингулец! После этого команды разменивались контратаками и забросами к чужим воротам, причём дончане выглядели значительно активнее. К сожалению для болельщиков, моменты в довольно динамичном поединке быстро исчезли.

В середине второго тайма Сергей Лавриненко освежил состав, вместо Янакова, Синегуба, Васина и Шишки выпустив Козака, Квасного, Шевцова и Плохотнюка. Юрий Калитвинцев обходился без замен, а его подопечные – без реального обострения у чужих ворот. За 30 минут после момента Чогадзе "олимпийцы" имели всего одну опасную ситуацию у чужих ворот – это Крынский провалился при перехвате подачи с углового, спровоцировав суету. Пробить по пустым воротам так никому и не удалось, а рефери ещё и свистнул фол в атаке. Ингулец, однако, не имел и таких шансов.

В эндшпиле встречи у дончан вообще всё развалилось. Онисумели организовать лишь неточный удар Пасича с левого края штрафной и заблокированный выстрел Таллеса – и всё. На 87-й же минуте всё закончилось: Плохотнюк мощно пробил с дальней дистанции по центру, Кичак парировал перед собой, а Шевцов, подхватив отскок в зоне между центрбеками, расстрелял левый угол – 0:3! Петровцы празднуют разгром.

Таким образом, Ингулец набрал 23 очка, поднявшись на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Теперь от дна команду отделяет пять зачётных баллов – на 99,9% петровцы остаются в элите. Олимпик же, имея в активе 21 пункт, опустился на тринадцатую строчку. Минай – всего в трёх очках позади.

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