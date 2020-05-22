Санжар подтвердил уход Мартинса из Карпат – будущее другого легионера из Люксембурга под вопросом

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о возможных кадровых изменениях в команде.

"Сейчас у меня нет точной информации, Лейоус должен вернуться до конца месяца. Мартинс, насколько мне известно, идет точно, а по Халлю еще вопрос, пока не могу что-то сказать.

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Мы занимаемся вопросом будущих спаррингов, планируем их провести. Но и здесь ничего конкретного сказать не могу", – подытожил Санжар в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Мартинс и Халль присоединились к Карпатам перед сезоном 2019/20 и стали основными игроками. Марвин отметился одним голом и одним ассистом в 22 матчах УПЛ, а другой представитель сборной Люксембурга смог забить один мяч в 18 поединках.

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